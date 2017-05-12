В Самаре уничтожили больше тонны контрафактных вафель

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, нарушение выявили во время оформления экспорта товара в Азербайджан. Изображения на этикетке вафель производства комбината «Услада» практически полностью повторяли упаковку товара фабрики «АККОНД».В скором времени правообладатель заявил о нарушении своих прав и законных интересов в отношении объекта интеллектуальной собственности. В отношении самарского производителя возбудили административное дело.По решению суда кондитерский комбинат «Услада» заплатит штраф в размере 100 000 рублей. Товарная партия вафель на 1, 25 тонны изъята и уничтожена.