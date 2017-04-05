В Самаре уничтожили больше 23 кг молочных продуктов и меда

С 27 марта по 2 апреля дежурные инспекторы Россельхознадзора досмотрели в аэропорту «Курумоч» 60 партий грузов.



Всего на границе было задержано 20 партий продуктов домашнего изготовления и продуктов пчеловодства без ветеринарных сопроводительных документов. Их общий вес составил 23,06 кг.



Пассажиры из Таджикистана пытались ввезти в Самарскую область 11,1 кг молока и творога домашнего изготовления, 0,75 кг мёда и продуктов пчеловодства. Граждане Армении везли в ручной клади 6,11 кг молока и молочной продукции, а жители Узбекистана – 5,1 кг молока и молочной продукции.



Грузы не допущены к ввозу на территорию РФ и были утилизированы в аэропорту.