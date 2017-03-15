В Самаре уничтожили более 5,5 тонн запрещенных к ввозу овощей и фруктов

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, в ходе проверки было обнаружено более 4 тонн груш и 190 кг лука из Польши, а также 1,2 тонны томатов из Турции. Общий вес овощей и фруктов составил более 5,5 тонны.В результате органами Россельхознадзора был составлен акт о факте изъятия санкционных овощей и фруктов. В результате вся запрещенная продукция была перевезена на полигон твердых бытовых отходов «Преображенка» и уничтожена.