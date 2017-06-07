В Самаре уменьшится число ларьков с шаурмой
Всего с улиц города в этом году планируют убрать около 300 незаконных торговых точек.
Среди них есть и ларьки, которые занимаются приготовлением фаст-фуда. В частности, в среду, 7 июня, на Московском шоссе с остановки "Телецентр" эвакуировали киоск с шаурмой.
Как рассказал sgpress.ru заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары Дмитрий Ефремов, этот киоск находится на муниципальной территории незаконно, и правоустанавливающих документов на земельный участок у предпринимателей нет. Уведомление о том, что коммерсанты должны освободить занимаемую территорию, им направляли еще в 2015 году.
- Вывозить незаконные объекты потребрынка мы будем во всех районах Самары. Ларьки отправляют на «штрафстоянку» на хранение. После этого проходит административное разбирательство. Предприниматель, возместив убытки муниципалитету по вывозу и демонтажу, сможет забрать свое имущество. Сумма будет рассчитана исходя из срока хранения на площадке и площади, занимаемой ларьком, - отметил Дмитрий Ефремов.
Он добавил, что, по большей части, незаконно занимают места в городе торговые точки по продаже напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. Покинуть улицы города придется и продавцам фаст-фуда, например, шаурмы. Некоторые из них помимо того, что не имеют соглашения на аренду земли, готовят пищу в не соответствующих нормам санитарных условиях.
Среди них есть и ларьки, которые занимаются приготовлением фаст-фуда. В частности, в среду, 7 июня, на Московском шоссе с остановки "Телецентр" эвакуировали киоск с шаурмой.
Как рассказал sgpress.ru заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары Дмитрий Ефремов, этот киоск находится на муниципальной территории незаконно, и правоустанавливающих документов на земельный участок у предпринимателей нет. Уведомление о том, что коммерсанты должны освободить занимаемую территорию, им направляли еще в 2015 году.
- Вывозить незаконные объекты потребрынка мы будем во всех районах Самары. Ларьки отправляют на «штрафстоянку» на хранение. После этого проходит административное разбирательство. Предприниматель, возместив убытки муниципалитету по вывозу и демонтажу, сможет забрать свое имущество. Сумма будет рассчитана исходя из срока хранения на площадке и площади, занимаемой ларьком, - отметил Дмитрий Ефремов.
Он добавил, что, по большей части, незаконно занимают места в городе торговые точки по продаже напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. Покинуть улицы города придется и продавцам фаст-фуда, например, шаурмы. Некоторые из них помимо того, что не имеют соглашения на аренду земли, готовят пищу в не соответствующих нормам санитарных условиях.
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7 июня 2017 , 12:32
Анастасия
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