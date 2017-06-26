В Самаре участились случаи воровства цветов

Директор муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Петр Кудряшов сообщил, что с клумб бесследно исчезает 10% от общего числа растений. Популярностью у вандалов пользуются петуния, тагетес, пеларгония и герань. Неизвестные не стесняются похищать цветы даже в излюбленных местах отдыха горожан — набережной, площадей Славы и Революции.- Нас очень огорчает такое неуважение к труду людей. Мы каждый сезон стараемся радовать наших жителей красивыми цветами. Но злоумышленники обворовывают клумбы. Их приходится восстанавливать за свой счет, - говорит Петр Кудряшов.До 30 июня в Самаре планируется высадить 28 300 квадратных метров однолетних и многолетних растений. Городские власти просят жителей бережно относиться к самарским цветникам, не разрушать их и сообщать в полицию о случаях вандализма. С проблемой сегодня борются с помощью патрулей добровольных народных дружин.