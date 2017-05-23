В Самаре убрали незаконные киоски с Аэродромной

В городе продолжается обустройство гостевых маршрутов к Чемпионату мира.



В частности, на улицах Красноармейской, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Спортивной, Агибалова и Авроры ремонтируются фасады, объекты потребительского рынка приводятся к единому виду. Незаконные и, как правило, неопрятные киоски и магазины убирают. Так, на прошлой неделе были снесены торговые павильоны на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.



- Улица Авроры относится к въездной группе города, - прокомментировала глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина. – Снесенные магазины были незаконными, поэтому мы настояли на их демонтаже. Работы были произведены собственником. На этом месте в настоящее время ведется строительство единого торгового комплекса. Он будет выполнен в определенной стилистике – внешний вид будет соответствовать архитектуре этой части города. Строительство планируется завершить уже к концу этого года.