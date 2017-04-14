В Самаре убрали 27 незаконных ларьков на улице 22 Партсъезда у магазина «Кристалл»
Всего с начала апреля было демонтировано 28 объектов потребительского рынка.
По данным городской администрации, 27 ларьков вывезли с территории у дома № 34 на улице XXII Партсъезда около магазина «Кристалл».
Также сейчас досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех объектов, которые попадают в зону реконструкции автомобильных дорог. Например, в связи с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном быстрого питания «Бистро» в Октябрьском районе. Собственник бизнеса самостоятельно демонтировал и вывез конструкцию.
В рамках благоустройства гостевых маршрутов на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон «1000 мелочей». Кроме того, в Железнодорожном районе на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной убрали будку охраны автостоянки.
Добавим, с начала текущего года в Самаре демонтировано и вывезено около 50 объектов потребительского рынка.
По данным городской администрации, 27 ларьков вывезли с территории у дома № 34 на улице XXII Партсъезда около магазина «Кристалл».
Также сейчас досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех объектов, которые попадают в зону реконструкции автомобильных дорог. Например, в связи с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном быстрого питания «Бистро» в Октябрьском районе. Собственник бизнеса самостоятельно демонтировал и вывез конструкцию.
В рамках благоустройства гостевых маршрутов на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон «1000 мелочей». Кроме того, в Железнодорожном районе на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной убрали будку охраны автостоянки.
Добавим, с начала текущего года в Самаре демонтировано и вывезено около 50 объектов потребительского рынка.
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