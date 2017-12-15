В Самаре уборкой снега занимаются круглосуточно. Ночной репортаж из Промышленного района

Работы идут в круглосуточном режиме. Например, в ночь с 14 на 15 декабря девять единиц техники вышли на расчистку проезжей части улицы Солнечной.- За смену мы расчистим около двух километров дороги, ближе к утру начнем вывозить снег с посадочных площадок, - рассказал мастер строительно-дорожного участка Промышленного района МП «Благоустройство» Андрей Петренко. - Каждый «КамАЗ» сделает на полигон восемь-девять рейсов. Кроме того, поступил сигнал от жителей на нечищеные тротуары вдоль проезжей части, поэтому пешеходные дорожки также будут почищены.Как рассказал водитель самосвала Олег Нагоевский, за один рейс самосвал вывозит на полигон около шести тонн снега. Водитель погрузчика Арслан Шаяхметов, отметил, что качественной уборке сильно препятствуют припаркованные вдоль дорог машины. - Их приходится объезжать, собирать снег вокруг. Поэтому остаются нечищеные «островки», - сетует Шаяхметов.Мешают припаркованные автомобили и при расчистке внутриквартальных территорий.- Правила благоустройства предписывают, что дорога должна быть почищена от борта до борта, - пояснил и.о. первого заместителя главы администрации Промышленного района Равиль Гибадуллин. - Если нет возможности почистить территорию спецтехникой, это надо делать вручную - лопатами. Поскольку из-за припаркованных во дворах автомобилей мы не имеем возможность убрать снег машинами, значительная часть работы ложится на плечи дворников.Каждый день на территории Промышленного района работает 21 единица техники и 381 дворник. Расчистка некоторых участков проходит уже не по первому разу. Например, внутриквартальную дорогу у домов №№141 - 149 на 6-й просеке этой ночью повторно очищали два фронтальных погрузчика.- Мы системно выявляем неочищенные территории. В том числе через Twitter, куда активно пишут жители, - говорит Равиль Гибадуллин - Будем добиваться, чтобы управляющие компании, товарищества и кооперативы также выполняли свою работу в полном объеме в соответствии с правилами благоустройства.