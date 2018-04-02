В Самаре уберут металлические торговые ряды у ТЦ «Старозагорский»

По данным администрации Промышленного района, специалисты уберут металлические торговые ряды рядом с ТЦ «Старозагорский на кольцевой», что находится на пересечении улицы Стара-Загоры и проспекта Кирова. Также планируется вывезти незаконный киоск с шаурмой. Демонтируют ларьки в апреле, документы находятся на оформлении.