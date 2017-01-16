В Самаре у женщины украли украшения на 50 тыс. рублей

По словам женщины, из ее квартиры пропали золотые изделия на сумму 50 000 рублей.Оказалось, что незадолго до исчезновения имущества в квартиру к женщине приходил ее знакомый. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Самарской области. Он нигде официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.