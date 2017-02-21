В Самаре у трамвая оторвалось колесо
Необычный случай произошел в воскресенье, 19 февраля, в районе перекрестка пр. Юных Пионеров и ул. Советской.
Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, у трамвая маршрута №25 оторвалось колесо. Из-за поломки транспортного средства движение по улице Советской в направлении от Ставропольской в сторону пр. Юных пионеров было остановлено.
Причина происшествия – техническая неисправность оси. Вагон отправлен на ремонт. Пострадавших нет.
Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, у трамвая маршрута №25 оторвалось колесо. Из-за поломки транспортного средства движение по улице Советской в направлении от Ставропольской в сторону пр. Юных пионеров было остановлено.
Причина происшествия – техническая неисправность оси. Вагон отправлен на ремонт. Пострадавших нет.
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