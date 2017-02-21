В Самаре у трамвая оторвалось колесо

Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, у трамвая маршрута №25 оторвалось колесо. Из-за поломки транспортного средства движение по улице Советской в направлении от Ставропольской в сторону пр. Юных пионеров было остановлено.Причина происшествия – техническая неисправность оси. Вагон отправлен на ремонт. Пострадавших нет.