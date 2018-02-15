В Самаре у передвижного цирка украли световую аппаратуру

В ноябре 2017 года после гастролей передвижной цирк обосновался на зиму в Самаре. В качестве места для отстоя транспорта директор цирка выбрал стоянку на улице Егорова. Перед отъездом домой руководитель проверил замки на прицепах большегрузов. Присматривать за имуществом остались двое сотрудников шапито. На днях, вернувшись в Самару, директор цирка обнаружил, что навесные замки вскрыты, а из автомобилей пропали ценная световая аппаратура, аккумуляторы, генераторы и металлическая конструкция цирка.Полицейские выяснили, что к пропаже дорогостоящего оборудования может быть причастен один из двух охранников - 29-летний мужчина.В отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал. Часть похищенного оборудования, которое он продал знакомым, вернули владельцу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.