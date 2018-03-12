В Самаре у пассажирки аэропорта обнаружили чучело черепахи и челюсть акулы
Женщину с запрещенным грузом задержали таможенники в самарском аэропорту. Она летела авиарейсом Дубай-Самара.
По информации самарской таможни, в картонных коробках одной из пассажирок нашли чучело черепахи, челюсть акулы и коралл. Женщина рассказала, что купила товары в качестве сувениров для детей. Цены их она не помнила.
По результатам экспертизы, это оказались чучело морской черепахи Бисса, коралл отряда Мадрепоровые кораллы и челюсть тигровой акулы, которые находятся под угрозой исчезновения. Стоимость чучела - более 22 000 рублей, коралла - 2 400.
Ввоз в Россию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, допускается при наличии разрешительных документов, которых у пассажирки не было. Женщине грозит уголовная ответственность по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, поименованных в Перечне стратегически важных товаров и ресурсов.
По информации самарской таможни, в картонных коробках одной из пассажирок нашли чучело черепахи, челюсть акулы и коралл. Женщина рассказала, что купила товары в качестве сувениров для детей. Цены их она не помнила.
По результатам экспертизы, это оказались чучело морской черепахи Бисса, коралл отряда Мадрепоровые кораллы и челюсть тигровой акулы, которые находятся под угрозой исчезновения. Стоимость чучела - более 22 000 рублей, коралла - 2 400.
Ввоз в Россию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, допускается при наличии разрешительных документов, которых у пассажирки не было. Женщине грозит уголовная ответственность по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, поименованных в Перечне стратегически важных товаров и ресурсов.
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