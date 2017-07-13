В Самаре у лыжной базы «Чайка» нашли более 2,5 кг амфетамина

Наркотики обнаружили сотрудники ФСБ в июле этого года в тайнике в 500 метрах от лыжной базы.



В земле на глубине 20 см лежал полиэтиленовый пакет черного цвета с порошкообразным веществом общей массой с упаковкой более 2600 грамм.



Согласно справке эксперта, направленное на исследование вещество является смесью 2-фторамфетамина и 4-фторамфетамина. Это производные амфетамина массой 2521,77 грамм.



В настоящее время по факту незаконного производства и сбыта наркотиков решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.