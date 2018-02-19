В Самаре у леопардов Хана и Фелиции родились двое котят
В среду, 21 февраля, в 13:00 посетителям самарского зоопарка покажут детенышей дальневосточного леопарда.
Как сообщает пресс-служба учреждения, малыши родились 10 декабря прошлого года. Сейчас им два месяца. Это уже пятый приплод обитателей зоопарка - дальневосточных леопардов Хана и Фелиции. Пара была сформирована в 2012 году, и уже в 2014 было получено первое потомство.
Котята - два мальчика – сейчас живут со своей мамой. Она продолжает выкармливать их молоком, постепенно в их рацион вводится мясо.
Добавим, что дальневосточные леопарды занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ.
Как сообщает пресс-служба учреждения, малыши родились 10 декабря прошлого года. Сейчас им два месяца. Это уже пятый приплод обитателей зоопарка - дальневосточных леопардов Хана и Фелиции. Пара была сформирована в 2012 году, и уже в 2014 было получено первое потомство.
Котята - два мальчика – сейчас живут со своей мамой. Она продолжает выкармливать их молоком, постепенно в их рацион вводится мясо.
Добавим, что дальневосточные леопарды занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ.
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