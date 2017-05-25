В Самаре у «Парк Хауса» подростки решили устроить «Бойцовский клуб». Один госпитализирован

В ходе беседы с полицейскими ребята скрыли настоящего виновника происшествия, назвав имя на самом деле невиновного человека. Тот, в свою очередь, подтвердил их слова.Однако, в дальнейшем выяснилось, что к причинению серьезной травмы потерпевшему, возможно, причастен другой молодой человек. Тот, в свою очередь, признал свою вину и рассказал подробности случившегося.В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.