В Самаре у «Ладьи» чуть не затонул самолет с иностранцем на борту

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, пилот на легкомоторном самолете попытался взлететь с воды. Высокая волна повредила винт, и воздушное судно стало тонуть. К моменту прибытия спасателей кабина самолета ушла под воду. Двоих пострадавших - пилота и пассажира, гражданина Швейцарии, подняли на борт спасательного катера, а самолет отбуксировали к береговой линии.