03 октября 2017 года,
00:26
$ 57.81    67.91   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре у «Ладьи» чуть не затонул самолет с иностранцем на борту

Инцидент произошел в понедельник, 2 октября, на фарватере Волги около «Ладьи».

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, пилот на легкомоторном самолете попытался взлететь с воды. Высокая волна повредила винт, и воздушное судно стало тонуть. К моменту прибытия спасателей кабина самолета ушла под воду. Двоих пострадавших - пилота и пассажира, гражданина Швейцарии, подняли на борт спасательного катера, а самолет отбуксировали к береговой линии.
Дата: 2 октября 2017 , 15:48
686
Автор текста: Анна Турова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
2 октября 2017 , 18:12
Илья
Живем нескучно, интересно живем!
Это вам, ребята, не Женевское озеро)
Последнее из раздела Лента новостей
Самолет, тонувший в Волге возле «Ладьи», не имел разрешения на полет
2 октября 2017
249
Самолет, тонувший в Волге возле «Ладьи», не имел разрешения на полет
Самарцев приглашают отметить Всемирный день защиты животных
2 октября 2017
110
Самарцев приглашают отметить Всемирный день защиты животных
Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину на пешеходном переходе
2 октября 2017
112
Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину на пешеходном переходе
В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия
2 октября 2017
124
В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия
no photo
2 октября 2017
170
Самарцев приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018»
В самарском «Учебном театре» покажут готический мюзикл и антиутопию
2 октября 2017
171
В самарском «Учебном театре» покажут готический мюзикл и антиутопию
2 октября 2017
247
1
"Крылья" Андрея Тихонова подросли, стали больше выигрывать и меньше пропускать
В Самаре завершился сезон фонтанов
2 октября 2017
198
1
В Самаре завершился сезон фонтанов
В парке «Воронежские озера» высадили новую липовую аллею
2 октября 2017
193
В парке «Воронежские озера» высадили новую липовую аллею
Лента новостей
2 октября 2017 , 20:42
249
Самолет, тонувший в Волге возле «Ладьи», не имел разрешения на полет
Напомним , инцидент произошел в понедельник, 2 октября, на фарватере Волги около...
2 октября 2017 , 20:01
110
Самарцев приглашают отметить Всемирный день защиты животных
Экологический праздник пройдет в четверг, 5 октября, в 13:00.
2 октября 2017 , 19:57
112
Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину на пешеходном переходе
Напомним , ДТП произошло в субботу, 29 сентября, в 23:10.
2 октября 2017 , 19:38
124
В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия
Выступления российских экспертов смогут посетить все желающие.  
2 октября 2017 , 17:39
170
Самарцев приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018»
Он  проводится в рамках международной грантовой программы «Православная...
2 октября 2017 , 17:23
171
В самарском «Учебном театре» покажут готический мюзикл и антиутопию
В субботу, 7 октября,  и в воскресенье, 8 октября, в «Учебном театре»,...
2 октября 2017 , 16:35
247
"Крылья" Андрея Тихонова подросли, стали больше выигрывать и меньше пропускать
Самарская дружина под руководством молодого тренера продолжает уверенный поход за местом в...
Все новости
Календарь
Октябрь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
8798
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
5133
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4177
Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла «золото» по художественной гимнастике
Самарчанка покорила спортивный мир.
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3265
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
4 сентября 2017
1983
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
Всем известная, ни разу не пройденная. Улица Мичурина
3 сентября 2017
956
Всем известная, ни разу не пройденная. Улица Мичурина
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Купец-благотворитель Иван Плешанов открыл современное лечебное учреждение в Самаре
3 сентября 2017
543
Купец-благотворитель Иван Плешанов открыл современное лечебное учреждение в Самаре
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
В Самаре водитель SsangYong врезался в здание Реального училища
3 сентября 2017
1119
В Самаре водитель SsangYong врезался в здание Реального училища
Авария произошла в субботу, 2 сентября, в 18:50 на пересечении улиц Комсомольской и Алексея...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.