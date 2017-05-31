В Самаре у "Космопорта" появится остановка

Как уточнили sgpress.ru в департаменте транспорта, здесь планируют организовать автобусную остановку. Появится она, скорее всего, у ТЦ "Космопорт". В данный момент здесь заканчивают ремонтные работы, поэтому сроки установки остановочного павильона пока неизвестны. Какие именно автобусные маршруты будут ходить по улице Дыбенко, еще не определили.