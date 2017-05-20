В Самаре у «Золотого яблока» мотоциклист врезался в эвакуаторы. Водитель и пассажирка погибли

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области, 34-летний водитель эвакуатора Хендэ ехал со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина и начал поворачивать налево на улицу Коммунистическую.По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда перекрестка, мужчина столкнулся с мотоциклом Сузуки под управлением 25-летнего парня. От удара мотоцикл, ехавший навстречу, отбросило на другой эвакуатор.От полученных в результате ДТП травм мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия врачей. 25-летняя пассажирка мотоцикла в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.Видео предоставлено пресс-службой ПСО Самары