В Самаре трое ограбили ломбард
Сотрудники полиции ведут розыск налетчиков.
Днем в воскресенье, 14 мая, на пульт дежурного МВД в Самаре поступило сообщение об ограблении ломбарда. Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, все произошло около 12:30 на проспекте Масленникова.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое молодых людей в капюшонах зашли в "предбанник" ломбарда, застопорили входную дверь. Затем один из них разбил витрину и вытащил оттуда украшения. После этого грабители скрылись.
Стоит добавить, что камеры также засняли, как предполагаемые преступники до "налета" приходили в ломбард на "разведку".
Приметы подозреваемых:
1. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные. Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы Nike), на голове бейсболка с надписью Reebok.
2. На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие.
Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.
3. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку Adidas с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем, узнавшим разыскиваемых, с просьбой сообщить об этом по телефонам:
8-902-291-66-50 - уголовный розыск;
(846) 373-76-40 - дежурная часть;
либо по телефону 020 или 102.
Видео ГУ МВД по Самарской области
Днем в воскресенье, 14 мая, на пульт дежурного МВД в Самаре поступило сообщение об ограблении ломбарда. Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, все произошло около 12:30 на проспекте Масленникова.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое молодых людей в капюшонах зашли в "предбанник" ломбарда, застопорили входную дверь. Затем один из них разбил витрину и вытащил оттуда украшения. После этого грабители скрылись.
Стоит добавить, что камеры также засняли, как предполагаемые преступники до "налета" приходили в ломбард на "разведку".
Приметы подозреваемых:
1. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные. Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы Nike), на голове бейсболка с надписью Reebok.
2. На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие.
Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.
3. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку Adidas с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем, узнавшим разыскиваемых, с просьбой сообщить об этом по телефонам:
8-902-291-66-50 - уголовный розыск;
(846) 373-76-40 - дежурная часть;
либо по телефону 020 или 102.
Видео ГУ МВД по Самарской области
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