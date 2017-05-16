В Самаре трое ограбили ломбард

Днем в воскресенье, 14 мая, на пульт дежурного МВД в Самаре поступило сообщение об ограблении ломбарда. Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, все произошло около 12:30 на проспекте Масленникова.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое молодых людей в капюшонах зашли в "предбанник" ломбарда, застопорили входную дверь. Затем один из них разбил витрину и вытащил оттуда украшения. После этого грабители скрылись.Стоит добавить, что камеры также засняли, как предполагаемые преступники до "налета" приходили в ломбард на "разведку".Приметы подозреваемых:1. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные. Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы Nike), на голове бейсболка с надписью Reebok.2. На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие.Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.3. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку Adidas с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем, узнавшим разыскиваемых, с просьбой сообщить об этом по телефонам:8-902-291-66-50 - уголовный розыск;(846) 373-76-40 - дежурная часть;либо по телефону 020 или 102.Видео ГУ МВД по Самарской области