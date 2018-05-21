В Самаре трамваи №24 перешли на летнее расписание

По сообщению ТТУ, с 19 мая по выходным дням трамваи №24 ходят через один не до Костромского переулка, а до Металлурга. Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.В ТТУ уточняют, что на трамваях, следующих на Металлург, есть соответствующие таблички.