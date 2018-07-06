В Самаре сыграли концерт в поддержку российской сборной

В концерте приняли участие оркестр Культурного центра ГУ МВД по Самарской области, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Для посетителей спели главные солисты Сергей Лебедев и Ксения Плаксина. Они исполнили такие известные песни, как «Белый теплоход», «Sunny».Кроме выступлений организаторы предложили слушателям концерта спеть всем вместе знаменитую «Калинку-малинку» под аккомпанемент оркестра. Некоторые из зрителей поддержали песню, другие танцевали под хорошо знакомый мотив.