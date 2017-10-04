В Самаре свыше 7 тысяч жилых домов подключены к теплу
За четверо суток с начала нынешнего отопительного сезона в отапливаемых жилых помещений почти на 1600 больше, чем в 2016 году.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, по состоянию на утро среды, 4 октября, тепло пришло уже в 7642 дома, что составляет порядка 3/4 жилищного фонда.
Также в настоящее время батареи стали теплыми в 332 учреждениях здравоохранения (99,4%), 598 образовательных учреждениях (90,9%), 49 спортивных объектах (65,3%), 85 учреждений сферы культуры (61,2%) и 18 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (78,3%).
Как сообщает пресс-служба городской администрации, по состоянию на утро среды, 4 октября, тепло пришло уже в 7642 дома, что составляет порядка 3/4 жилищного фонда.
Также в настоящее время батареи стали теплыми в 332 учреждениях здравоохранения (99,4%), 598 образовательных учреждениях (90,9%), 49 спортивных объектах (65,3%), 85 учреждений сферы культуры (61,2%) и 18 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (78,3%).
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