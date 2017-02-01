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В Самаре студент и школьник были задержаны по подозрению в разбое

Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов на Московском шоссе.

Двое в масках напали на 29-летнего жителя Самары. Угрожая пневматическим пистолетом, они украли у мужчины пакет, в котором лежали аксессуары к смартфонам.

Проходившие мимо полицейские услышали крики о помощи и задержали нападавших прямо в подъезде.

Стражи правопорядка установили, что один из задержанных является 19-летним студентом самарского вуза. Молодой человек уже привлекался к ответственности за совершение грабежа. Второй подозреваемый – 17-летний учащийся местной школы.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. По словам задержанных, пистолет они нашли. Сотрудники полиции проверяют эти сведения и предполагаемых злоумышленников на причастность к похожим преступлениям. 
Дата: 1 февраля 2017 , 14:01
206
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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