В Самаре студент и школьник были задержаны по подозрению в разбое

Двое в масках напали на 29-летнего жителя Самары. Угрожая пневматическим пистолетом, они украли у мужчины пакет, в котором лежали аксессуары к смартфонам.Проходившие мимо полицейские услышали крики о помощи и задержали нападавших прямо в подъезде.Стражи правопорядка установили, что один из задержанных является 19-летним студентом самарского вуза. Молодой человек уже привлекался к ответственности за совершение грабежа. Второй подозреваемый – 17-летний учащийся местной школы.По факту разбоя возбуждено уголовное дело. По словам задержанных, пистолет они нашли. Сотрудники полиции проверяют эти сведения и предполагаемых злоумышленников на причастность к похожим преступлениям.