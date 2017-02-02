В Самаре строительный кран снес столб с трамвайными проводами

Как сообщили sgpress.ru в ТТУ, строительный кран снес трамвайную опору, поддерживающую провода. Из-за этого образовалась пробка в обоих направлениях. К месту происшествия выезжала аварийная бригада ТТУ. Движение было полностью восстановлено в 20:14.