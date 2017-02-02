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В Самаре строительный кран снес столб с трамвайными проводами

Инцидент произошел вчера в 17:15 на улице Ново-Садовой.

Как сообщили sgpress.ru в ТТУ, строительный кран снес трамвайную опору, поддерживающую провода. Из-за этого образовалась пробка в обоих направлениях. К месту происшествия выезжала аварийная бригада ТТУ. Движение было полностью восстановлено в 20:14.
 
Дата: 1 февраля 2017 , 15:34
1031
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Игорь Цыганов
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