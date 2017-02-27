В Самаре столкнулись маршрутка и трамвай №25

Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 43-летняя водитель трамвая, по предварительной версии, не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате этого произошло ДТП. В аварии пострадала предполагаемая виновница и 47-летний пассажир маршрутки. Они были доставлены в больницу.