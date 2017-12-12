В Самаре столкнулись Ока и Хендэ, пострадал мужчина

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 40-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал в поселке Береза по 4 кварталу со стороны 3 квартала. По предварительной информации полицейских, водитель не уступил дорогу на перекрестке Оке и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель вазовской легковушки.По данным инспекторов ГИБДД, водитель Оки от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.