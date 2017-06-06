В Самаре столкнулись Мазда и «четырнадцатая»: двое пострадали

Авария произошла днем в понедельник, 5 июня.



По предварительной информации полицейских, 38-летний водитель, управляя автомобилем Mazda, ехал по проспекту Кирова в направлении Мирной. По сведениям сотрудников ГИБДД, при повороте мужчина не уступил дорогу и столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 37-летнего водителя.



С травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажиры отечественного автомобиля – 37-летняя женщина и 23-летний молодой человек. Водитель отечественной легковушки и 17-летняя пассажирка иномарки после оказания медпомощи отпущены домой.



В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.









