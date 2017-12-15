В Самаре стартует региональный этап хоккейного турнира «Золотая шайба»

Открытие юношеских соревнований по хоккею состоится в субботу, 16 декабря, во Дворце спорта «Кристалл» (поселок Мехзавод).



Там сыграют четыре сборные команды юношей 12-13 лет - «Север», «Юг», «Запад» и «Восток».



Всего в турнире «Золотая шайба» планируют принять участие более 100 команд из 35 муниципальных образований Самарского региона, около 1500 юных спортсменов. Команды выступают по 3 возрастным группам (14-15 лет, 12-13 лет, 10-11 лет). Соревнования проводятся в два этапа: в городах и районах области (декабрь 2017 – январь 2018 года) и областные зональные и финальные соревнования (январь – февраль 2018 года). Команды-победители по каждой возрастной группе пройдут в финальный всероссийский этап.