В Самаре стартует конкурс юных спортивных комментаторов имени Николая Озерова
Школьникам второй раз предлагается побороться за звание лучшего спортивного обозревателя. Впервые этот конкурс состоялся в прошлом году.
Хорошая новость для юных поклонников футбола: в Самаре со следующей недели для них стартует конкурс комментаторов матчей имени Николая Озерова «Ура, гол!» Интереснейшее мероприятие посвящено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и легендарному спортивному комментатору советской эпохи. Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный. В первую очередь участники должны предоставить видеоролик с личным комментарием любого международного матча по футболу длительностью 10 минут. При оценке опытное жюри зачтет знание правил игры и истории футбола, а также грамотность речи и артистичность. Лучшие комментаторы награждаются дипломами и призами.
Заочный этап конкурса «Ура! Гол!» продлится с 13 по 27 марта. Видеоролик можно отправить на электронный адрес cdod-lider@mail.ru, телефон для справок 242-86-49.
Очный этап запланирован на 31 марта. Место проведения — Центр дополнительного образования «Лидер» на проспекте Карла Маркса, 31.
Конкурс проводит городской департамент образования.
Хорошая новость для юных поклонников футбола: в Самаре со следующей недели для них стартует конкурс комментаторов матчей имени Николая Озерова «Ура, гол!» Интереснейшее мероприятие посвящено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и легендарному спортивному комментатору советской эпохи. Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный. В первую очередь участники должны предоставить видеоролик с личным комментарием любого международного матча по футболу длительностью 10 минут. При оценке опытное жюри зачтет знание правил игры и истории футбола, а также грамотность речи и артистичность. Лучшие комментаторы награждаются дипломами и призами.
Заочный этап конкурса «Ура! Гол!» продлится с 13 по 27 марта. Видеоролик можно отправить на электронный адрес cdod-lider@mail.ru, телефон для справок 242-86-49.
Очный этап запланирован на 31 марта. Место проведения — Центр дополнительного образования «Лидер» на проспекте Карла Маркса, 31.
Конкурс проводит городской департамент образования.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 марта 2017
94
6 марта 2017
93
6 марта 2017
99
6 марта 2017
178
6 марта 2017
183
6 марта 2017 , 17:56
86
Сегодня глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 марта подготовить всю необходимую сметную...
6 марта 2017 , 17:47
94
В художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 16 марта начнет работать выставка графики...
6 марта 2017 , 17:42
93
На эти деньги подрядчик должен будет выполнить работы по содержанию городских пляжей...
6 марта 2017 , 17:34
99
Акция «Только для женщин» пройдет в усадьбе Алексея Толстого 9 марта.
6 марта 2017 , 17:12
104
Мероприятие прошло 6 марта в детской библиотеке №6.
6 марта 2017 , 17:08
103
На начало 2016 года в губернии насчитывалось 1741,1 тыс. женщин (54,3% от общей численности...
6 марта 2017 , 17:04
98
Об этом сообщает портал государственных закупок.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5183
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4047
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3170
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
10 февраля 2017
2390
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
19 февраля 2017
966
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
488
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
537
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
394
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...