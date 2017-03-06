В Самаре стартует конкурс юных спортивных комментаторов имени Николая Озерова

Школьникам второй раз предлагается побороться за звание лучшего спортивного обозревателя. Впервые этот конкурс состоялся в прошлом году.



Хорошая новость для юных поклонников футбола: в Самаре со следующей недели для них стартует конкурс комментаторов матчей имени Николая Озерова «Ура, гол!» Интереснейшее мероприятие посвящено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и легендарному спортивному комментатору советской эпохи. Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный. В первую очередь участники должны предоставить видеоролик с личным комментарием любого международного матча по футболу длительностью 10 минут. При оценке опытное жюри зачтет знание правил игры и истории футбола, а также грамотность речи и артистичность. Лучшие комментаторы награждаются дипломами и призами.



Заочный этап конкурса «Ура! Гол!» продлится с 13 по 27 марта. Видеоролик можно отправить на электронный адрес cdod-lider@mail.ru, телефон для справок 242-86-49.



Очный этап запланирован на 31 марта. Место проведения — Центр дополнительного образования «Лидер» на проспекте Карла Маркса, 31.



Конкурс проводит городской департамент образования.