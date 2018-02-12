В Самаре стартовала подготовка к 17-м молодежным Дельфийским играм России

Пройти прослушивания и просмотры можно в «Агентстве социокультурных технологий» на Льва Толстого, 129. Отборочный тур проводится по 24 номинациям: фортепиано, скрипка, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, электронный клавишный инструмент, джаз, театр, художественное чтение, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, народный танец, классический танец, современный танец, изобразительное искусство, художественные ремесла, цирк, народные инструменты и открытая номинация. 12 и 13 февраля прослушивания начинаются в 13:00, 14 февраля - в 10:00.

Всероссийские Семнадцатые молодежные Дельфийские игры пройдут с 20 по 25 апреля 2018 года во Владивостоке.

На отборочном туре 2018 года Самарская область представляет участников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного, Чапаевска, муниципальных районов Волжский, Елховский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Пестравский, Красноармейский. Общий состав участников насчитывает около 350 человек.