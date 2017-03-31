В Самаре стартовала акция «Пожиратели незаконной рекламы»

Она приурочена к традиционному месячнику по благоустройству, который пройдет с 1 по 30 апреля.



В рамках акции волонтерские бригады проводят очистку фасадов зданий, фонарей, ограждений, деревьев и других объектов от незаконно расклеенных объявлений и рекламы. Всего в мероприятии примут участие более 550 человек - 37 команд, которые представлены, в частности, 26 школами, 6 ссузами и 4 вузами. Победители акции будут определяться по количеству выходов на территории и собранного мусора.



5 апреля в 15:00 в молодежном центре «Диалог» (пер. Ново-Молодежный, 9) будет дан старт акции «Пожиратели незаконной рекламы».



Подведение итогов работы и награждение лучших участников запланировано на 28 апреля.

Кроме того, любой желающий сможет внести свой вклад в благоустройство родного города на общегородском субботнике, который пройдет 22 апреля.