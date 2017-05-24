В Самаре стартовал третий по счету «Том Сойер Фест»
В этом году в рамках фестиваля будут отреставрированы четыре дома, расположенные на улицах Молодогвардейская, 83 и 87, Самарская, 179а, Чапаевская, 132.К работе по восстановлению фасадов зданий в исторической части города подключились волонтеры.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, за два года работы активистам, участвующим в фестивале, удалось привести в порядок 7 зданий Самары. По словам одного из организаторов фестиваля, Андрея Кочеткова, в этом году «Том Сойер Фест» будет запущен как минимум в 10 городах России.
Глава Самары Олег Фурсов выразил благодарность всем участникам проекта проекта за поддержку в работе по сохранению исторического наследия, отметив, что за последние два года за счет средств бюджетов всех уровней было восстановлено 149 фасадов зданий, а еще 35 было отреставрировано на частные средства.
- То, что делают волонтеры - великолепно. Настолько тщательно и аккуратно выполняют работу, что это заслуживает глубочайшего уважения и поддержки, - подчеркнул он. - Я думаю, что такой пример вдохновил, в том числе, и меценатов. В этом году благодаря их поддержке планируется восстановить порядка 40 зданий.
Всего в этом году планируется привести в порядок фасады 175 исторических зданий, 40 из них берет на себя областной бюджет, 73 - Фонд капитального ремонта.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, за два года работы активистам, участвующим в фестивале, удалось привести в порядок 7 зданий Самары. По словам одного из организаторов фестиваля, Андрея Кочеткова, в этом году «Том Сойер Фест» будет запущен как минимум в 10 городах России.
Глава Самары Олег Фурсов выразил благодарность всем участникам проекта проекта за поддержку в работе по сохранению исторического наследия, отметив, что за последние два года за счет средств бюджетов всех уровней было восстановлено 149 фасадов зданий, а еще 35 было отреставрировано на частные средства.
- То, что делают волонтеры - великолепно. Настолько тщательно и аккуратно выполняют работу, что это заслуживает глубочайшего уважения и поддержки, - подчеркнул он. - Я думаю, что такой пример вдохновил, в том числе, и меценатов. В этом году благодаря их поддержке планируется восстановить порядка 40 зданий.
Всего в этом году планируется привести в порядок фасады 175 исторических зданий, 40 из них берет на себя областной бюджет, 73 - Фонд капитального ремонта.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 мая 2017
226
24 мая 2017
125
24 мая 2017
144
24 мая 2017 , 21:00
26
В Доме-музее Ленина состоялась выставка работ двух самарских мастериц.
24 мая 2017 , 20:45
59
В среду, 24 мая, во время визита в Тольятти губернатор Николай Меркушкин рассказал об итогах...
24 мая 2017 , 20:00
226
Учения были организованы Национальным антитеррористическим комитетом. Они проводились с 15 по 22...
24 мая 2017 , 19:30
124
В прошлом году Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству...
24 мая 2017 , 18:51
104
В среду, 24 мая, президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и дипломы о...
24 мая 2017 , 17:45
140
Прокуратура проверила защитные сооружения гражданской обороны.
24 мая 2017 , 17:24
125
Заявки принимает Дирекция молодежного форума ПФО «iВолга».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5957
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5502
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
4058
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3890
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
851
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
600
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
573
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
427
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...