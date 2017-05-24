В Самаре стартовал третий по счету «Том Сойер Фест»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за два года работы активистам, участвующим в фестивале, удалось привести в порядок 7 зданий Самары. По словам одного из организаторов фестиваля, Андрея Кочеткова, в этом году «Том Сойер Фест» будет запущен как минимум в 10 городах России.Глава Самары Олег Фурсов выразил благодарность всем участникам проекта проекта за поддержку в работе по сохранению исторического наследия, отметив, что за последние два года за счет средств бюджетов всех уровней было восстановлено 149 фасадов зданий, а еще 35 было отреставрировано на частные средства.- То, что делают волонтеры - великолепно. Настолько тщательно и аккуратно выполняют работу, что это заслуживает глубочайшего уважения и поддержки, - подчеркнул он. - Я думаю, что такой пример вдохновил, в том числе, и меценатов. В этом году благодаря их поддержке планируется восстановить порядка 40 зданий.Всего в этом году планируется привести в порядок фасады 175 исторических зданий, 40 из них берет на себя областной бюджет, 73 - Фонд капитального ремонта.