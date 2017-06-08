В Самаре стартовал процесс над преступниками, напавшими на главу полиции Отрадного
В четверг, 8 июня, прошли предварительные слушания по делу. На них присутствовал и сам пострадавший, руководитель полиции Отрадного Дмитрий Вашуркин.
По существу дело начнут рассматривать во вторник, 20 июня, в Самарском гарнизонном военном суде.
Напомним, чудовищный инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. На Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали в Смышляевке, когда они вернулись к себе в частный дом. Преступники нанесли им телесные повреждения. От полученных травм, в том числе рубленой раны головы, жена полицейского впоследствии скончалась. Сам он, спустя некоторое время, пришел в сознание и вызвал скорую помощь.
Пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по ходатайству следствия 16 декабря.
Трем непосредственным исполнителям зверского преступления предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершённом группой лиц с целью скрыть другое преступление.
Водителю, который подвез нападавших к дому полицейского, предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору. Женщине, не принимавшей непосредственное участие в разбойном нападении и убийстве, также предъявили обвинение в содействии преступникам, сокрытии похищенного и вещественных доказательств.
По существу дело начнут рассматривать во вторник, 20 июня, в Самарском гарнизонном военном суде.
Напомним, чудовищный инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. На Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали в Смышляевке, когда они вернулись к себе в частный дом. Преступники нанесли им телесные повреждения. От полученных травм, в том числе рубленой раны головы, жена полицейского впоследствии скончалась. Сам он, спустя некоторое время, пришел в сознание и вызвал скорую помощь.
Пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по ходатайству следствия 16 декабря.
Трем непосредственным исполнителям зверского преступления предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершённом группой лиц с целью скрыть другое преступление.
Водителю, который подвез нападавших к дому полицейского, предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору. Женщине, не принимавшей непосредственное участие в разбойном нападении и убийстве, также предъявили обвинение в содействии преступникам, сокрытии похищенного и вещественных доказательств.
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