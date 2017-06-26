В Самаре стартовал корпоративный чемпионат ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы»

В соревнованиях участвует 124 человека из 28 команд предприятий «Роскосмоса».



Торжественное открытие чемпионата состоялось в воскресенье, 25 июня. На нем присутствовали руководители крупнейших самарских предприятий, ректоры высших учебных заведений губернии и губернатор Николай Меркушкин. Глава региона поздравил участников конкурса, пожелал им проявить свое мастерство и успехов в освоении своей профессии.



Участников чемпионата с орбиты международной космической станции также поздравил космонавт «Роскосмоса», командир экипажа 52 экспедиции на МКС Фёдор Юрчихин.



Завершилось открытие парадом команд и концертом.



Добавим, в течение нескольких дней молодым специалистам предстоит соревноваться по шести компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерная графика CAD», «Прототипирование», «Электроника», «Сварочные технологии».