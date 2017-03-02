В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог
Работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного полотна ведутся в Самаре в рамках текущего содержания дорог.
Отличительной особенностью осенне-зимнего сезона 2016-2017 гг. стал регулярный резкий перепад температур. В результате были повреждены участки ряда городских дорог. В настоящее время их восстанавливают литой асфальтобетонной смесью. В первую очередь дорожники устраняют дефекты, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.
Работы ведутся с учетом приоритетов: в первую очередь дорожники МП "Благоустройство" "латают" повреждения на дорогах второй и третьей категории с интенсивным движением (там, где ездит общественный транспорт, находятся подъезды к соцучреждениям). Кроме того, с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей ремонтируют те отрезки дорог, где появились наиболее сильные повреждения. Работы выполняются под контролем профильного департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации.
По сообщению мэрии, аварийно-ямочный ремонт дорог будет поэтапно проведен во всех городских районах.
- Уже сейчас дорожные бригады работают в 8 районах города. К 28 февраля 2017 года общая площадь восстановительных работ составила около 2,5 тыс.кв.м. Устранение дефектов дорожного покрытия литым асфальтобетоном произведено на улицах Дзержинского, Партизанская, Ново-Вокзальная, Грозненская, Чапаевская, Матросова, Физкультурная. Также запланированы к работе улицы Агибалова, Спортивная, Алма-Атинская, Карла Маркса, Солнечная, Шверника, 6 просека и др., - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте горадминистрации.
Работы МП «Благоустройство» ведет в основном в ночное время. Во время осадков ремонт приостанавливается и возобновляется при первой возможности. По официальной информации, всего в 2017 году планируется охватить ямочным ремонтом 36,7 тыс.кв.м дорог.
Работы по аварийно-ямочному ремонту будут идти до апреля включительно. Затем дороги начнут делать так называемыми малыми «картами» (протяженностью до 100 погонных метров), а затем и большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Тогда же будут вестись работы по комплексному ремонту ряда самарских улиц, которые стартовали в 2016 году, и новых объектов.
Справка
Технология аварийно-ямочного ремонта позволяет проводить работы при отрицательных температурах воздуха - от -10 С° (и выше). Сначала осуществляют срезку и очистку краев ямы, затем ее заливают литым горячим асфальтобетоном.
Отличительной особенностью осенне-зимнего сезона 2016-2017 гг. стал регулярный резкий перепад температур. В результате были повреждены участки ряда городских дорог. В настоящее время их восстанавливают литой асфальтобетонной смесью. В первую очередь дорожники устраняют дефекты, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.
Работы ведутся с учетом приоритетов: в первую очередь дорожники МП "Благоустройство" "латают" повреждения на дорогах второй и третьей категории с интенсивным движением (там, где ездит общественный транспорт, находятся подъезды к соцучреждениям). Кроме того, с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей ремонтируют те отрезки дорог, где появились наиболее сильные повреждения. Работы выполняются под контролем профильного департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации.
По сообщению мэрии, аварийно-ямочный ремонт дорог будет поэтапно проведен во всех городских районах.
- Уже сейчас дорожные бригады работают в 8 районах города. К 28 февраля 2017 года общая площадь восстановительных работ составила около 2,5 тыс.кв.м. Устранение дефектов дорожного покрытия литым асфальтобетоном произведено на улицах Дзержинского, Партизанская, Ново-Вокзальная, Грозненская, Чапаевская, Матросова, Физкультурная. Также запланированы к работе улицы Агибалова, Спортивная, Алма-Атинская, Карла Маркса, Солнечная, Шверника, 6 просека и др., - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте горадминистрации.
Работы МП «Благоустройство» ведет в основном в ночное время. Во время осадков ремонт приостанавливается и возобновляется при первой возможности. По официальной информации, всего в 2017 году планируется охватить ямочным ремонтом 36,7 тыс.кв.м дорог.
Работы по аварийно-ямочному ремонту будут идти до апреля включительно. Затем дороги начнут делать так называемыми малыми «картами» (протяженностью до 100 погонных метров), а затем и большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Тогда же будут вестись работы по комплексному ремонту ряда самарских улиц, которые стартовали в 2016 году, и новых объектов.
Справка
Технология аварийно-ямочного ремонта позволяет проводить работы при отрицательных температурах воздуха - от -10 С° (и выше). Сначала осуществляют срезку и очистку краев ямы, затем ее заливают литым горячим асфальтобетоном.
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