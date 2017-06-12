В Самаре стартовал "ВолгаФест"
Фестиваль набережных открылся в воскресенье, 11 июня, на второй очереди набережной и продлится до понедельника, 12 июня.
Организаторы фестиваля подготовили для посетителей множество разнообразных проектов: концертов и выставок, программ паблик-арт объектов и научного лектория, маркетов еды и сувениров.
Организаторы фестиваля подготовили для посетителей множество разнообразных проектов: концертов и выставок, программ паблик-арт объектов и научного лектория, маркетов еды и сувениров.
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