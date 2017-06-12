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В Самаре стартовал "ВолгаФест"

Фестиваль набережных открылся в воскресенье, 11 июня, на второй очереди набережной и продлится до понедельника, 12 июня.

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей множество разнообразных проектов: концертов и выставок, программ паблик-арт объектов и научного лектория, маркетов еды и сувениров. 
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Дата: 11 июня 2017 , 21:59
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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