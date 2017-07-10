В Самаре станет теплее

Из Самарской области уходит холодный циклон. В предстоящие дни его холодный фронт будет продолжать оказывать влияние на погоду региона.



В большинстве районов местами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Днем во вторник, 11 июля, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит +17, +22 градуса. В среду днем, 12 июля, будет малооблачно, воздух прогреется до 25 градусов.