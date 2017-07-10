В Самаре станет теплее
Из Самарской области уходит холодный циклон. В предстоящие дни его холодный фронт будет продолжать оказывать влияние на погоду региона.
В большинстве районов местами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Днем во вторник, 11 июля, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит +17, +22 градуса. В среду днем, 12 июля, будет малооблачно, воздух прогреется до 25 градусов.
В большинстве районов местами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Днем во вторник, 11 июля, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит +17, +22 градуса. В среду днем, 12 июля, будет малооблачно, воздух прогреется до 25 градусов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 июля 2017
122
10 июля 2017
171
10 июля 2017
117
10 июля 2017
219
9 июля 2017
274
8 июля 2017
391
8 июля 2017
1555
10 июля 2017 , 12:26
122
Раньше перевозка пассажиров в Тольятти и обратно осуществлялась с пятницы по воскресенье, а...
10 июля 2017 , 11:59
297
Запрет на движение транспорта будет распространяться с 10:00 до 16:00.
10 июля 2017 , 11:01
171
Из Самарской области уходит холодный циклон. В предстоящие дни его холодный фронт будет...
10 июля 2017 , 10:31
117
В понедельник, 10 июля, в 19.00 в Филармонии состоится концерт кубинского певца Уилли Кея. Его...
10 июля 2017 , 10:28
111
Самарский национальный исследовательский университет имени Королева учредил специальное...
10 июля 2017 , 09:54
219
В субботу, 8 июля, водолазы отряда специального назначения проводили поисковые работы на...
9 июля 2017 , 14:09
368
В Москве прошло заседание оргкомитета чемпионата ВХК.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9814
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
8033
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
6212
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4824
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
910
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1471
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
897
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
13 июня 2017
1178
«Взрослая жизнь сменила школьные грёзы…» - ежегодно поют выпускники.