В Самаре стало меньше зарегистрированных безработных
С начала 2018 года в городской Центр занятости населения обратились 2748 человек, заинтересованные в трудоустройстве, из них 986 граждан получили официальный статус безработного.
Всего же в Центре занятости населения сейчас зарегистрированы 3837 человек, находящихся в активном поиске работы, это на 26% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом более половины (58%) соискателей уволились с предыдущего места работы по собственному желанию, примерно пятая часть (19%) выбыли с предприятий из-за сокращения штатов или ликвидации всей организации, восьмая часть безработных (12%) уволились по соглашению сторон.
Большинство безработных - люди в возрасте старше 40 лет, из которых 86% имеют профессиональное образование, больше половины из этого числа окончили высшие учебные заведения.
Общий уровень регистрируемой безработицы по соотношению к числу работающих граждан в Самаре составляет 0,51%. Это ниже, чем в целом по региону, где этот показатель - 0,94%.
Сейчас в базе данных Центра занятости населения содержится около 13 тысяч вакансий. Из них 56% - по рабочим профессиям (год назад было 65%). Однако в трудоустройстве сегодня в наибольшей степени нуждаются бывшие руководители, специалисты и служащие, лишь треть безработных граждан ранее трудились по рабочим специальностям.
- При достаточно низкой напряженности на рынке труда на протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем одну и ту же проблему: несоответствие спроса и предложения рабочей силы, - комментирует директор городского Центра занятости населения Ирина Сефединова. - Мы имеем дело, с одной стороны, с невостребованностью некоторых специалистов, с другой - с острой нехваткой кадров в других отраслях. В первую очередь, конечно, в производственных. Специалисты объясняют это явление длительным простоем производства, эхо которого слышно до сих пор. Сейчас многие учебные заведения готовят как инженеров и технологов, так и специалистов рабочих профессий. Вчерашние выпускники владеют неплохими знаниями и базовыми навыками, но не имеют нужного опыта. Предприятия же в первую очередь нуждаются в высококвалифицированных кадрах, способных выполнять сложные профессиональные задачи.
Всего же в Центре занятости населения сейчас зарегистрированы 3837 человек, находящихся в активном поиске работы, это на 26% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом более половины (58%) соискателей уволились с предыдущего места работы по собственному желанию, примерно пятая часть (19%) выбыли с предприятий из-за сокращения штатов или ликвидации всей организации, восьмая часть безработных (12%) уволились по соглашению сторон.
Большинство безработных - люди в возрасте старше 40 лет, из которых 86% имеют профессиональное образование, больше половины из этого числа окончили высшие учебные заведения.
Общий уровень регистрируемой безработицы по соотношению к числу работающих граждан в Самаре составляет 0,51%. Это ниже, чем в целом по региону, где этот показатель - 0,94%.
Сейчас в базе данных Центра занятости населения содержится около 13 тысяч вакансий. Из них 56% - по рабочим профессиям (год назад было 65%). Однако в трудоустройстве сегодня в наибольшей степени нуждаются бывшие руководители, специалисты и служащие, лишь треть безработных граждан ранее трудились по рабочим специальностям.
- При достаточно низкой напряженности на рынке труда на протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем одну и ту же проблему: несоответствие спроса и предложения рабочей силы, - комментирует директор городского Центра занятости населения Ирина Сефединова. - Мы имеем дело, с одной стороны, с невостребованностью некоторых специалистов, с другой - с острой нехваткой кадров в других отраслях. В первую очередь, конечно, в производственных. Специалисты объясняют это явление длительным простоем производства, эхо которого слышно до сих пор. Сейчас многие учебные заведения готовят как инженеров и технологов, так и специалистов рабочих профессий. Вчерашние выпускники владеют неплохими знаниями и базовыми навыками, но не имеют нужного опыта. Предприятия же в первую очередь нуждаются в высококвалифицированных кадрах, способных выполнять сложные профессиональные задачи.
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