В Самаре ссора в автобусе довела пассажира и кондуктора до отдела полиции

Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной и заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками. Ссорившимися оказались 56-летний водитель автобуса, 53-летний кондуктор и 53-летний пассажир.Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13:00 полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции Советского района. После письменного опроса около 16:00 доставленные были отпущены.В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.