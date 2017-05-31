В Самаре ссора в автобусе довела пассажира и кондуктора до отдела полиции
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, около 12:00.
Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной и заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками. Ссорившимися оказались 56-летний водитель автобуса, 53-летний кондуктор и 53-летний пассажир.
Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13:00 полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции Советского района. После письменного опроса около 16:00 доставленные были отпущены.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной и заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками. Ссорившимися оказались 56-летний водитель автобуса, 53-летний кондуктор и 53-летний пассажир.
Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13:00 полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции Советского района. После письменного опроса около 16:00 доставленные были отпущены.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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