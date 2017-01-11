В Самаре средняя стоимость «вторички» за год снизилась на 6,44%

Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Москва и Воронеж. Здесь средняя стоимость одного кв.м жилой площади снизилась на 8,58% и 7,25% соответственно. В остальных городах-миллионниках темп снижения средней стоимости квадрата за прошедший год варьировался от 5,4 % до 2,6%.