В Самаре средняя стоимость «вторички» составляет 3,1 млн рублей

Согласно исследованию, проведенному аналитиками портала по выбору недвижимости n1.ru, квартиры на вторичном рынке в области стоят сегодня на 47%, а новостройки - на 44% меньше, чем в Самаре.Основное количество предложений о продаже жилья приходится на Южный город, Новокуйбышевск, Чапаевск и Волжский. Средняя стоимость новостроек площадью 45 кв.м, выставленных на продажу в Волжском и Южном городе за пределами Самары, составляет 1,6 млн рублей. Жилье в новостройках Самары площадью 59 кв. м в среднем стоит 2,9 млн рублей.