В Самаре спасатели сняли кайтсерфингиста с дрейфующей льдины
ЧП произошло вчера на Волге около острова Коровий. Сообщается, что у кайтсерфера сложился парашют.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, спасатели направились на помощь в 16:30 по звонку от очевидцев. В результате кайтсерфингиста сняли с дрейфующей льдины и доставили до речного вокзала. Медпомощь мужчине не потребовалась.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, спасатели направились на помощь в 16:30 по звонку от очевидцев. В результате кайтсерфингиста сняли с дрейфующей льдины и доставили до речного вокзала. Медпомощь мужчине не потребовалась.
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