В Самаре спасатели сняли кайтсерфингиста с дрейфующей льдины

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, спасатели направились на помощь в 16:30 по звонку от очевидцев. В результате кайтсерфингиста сняли с дрейфующей льдины и доставили до речного вокзала. Медпомощь мужчине не потребовалась.