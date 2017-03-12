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В Самаре спасатели сняли кайтсерфингиста с дрейфующей льдины

ЧП произошло вчера на Волге около острова Коровий. Сообщается, что у кайтсерфера сложился парашют.

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, спасатели направились на помощь в 16:30 по звонку от очевидцев. В результате кайтсерфингиста сняли с дрейфующей льдины и доставили до речного вокзала. Медпомощь мужчине не потребовалась.
Дата: 12 марта 2017 , 12:23
243
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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