В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства

Предприятие ежесуточно вывозит с улиц Самары от семи до десяти тысяч тонн снега. Для этих целей используется от 70 до 90 самосвалов. Алексей Власов отметил, что с начала сезона уже убрано свыше полумиллиона тонн снега.- Это соответствует объемам, отгруженным на полигоны за аналогичный период прошлого года. Но в этот раз снегопады наступили раньше и осадков выпало больше, - добавил Власов.Дорожники организуют работу с учетом имеющихся ресурсов. В первоочередном порядке ведется очистка улиц с самым интенсивным движением. Акценты делаются на подъездах к социальным учреждениям, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Для борьбы с гололедицей используются современные реагенты.Снег свозят на пять муниципальных полигонов. Чтобы ускорить очистку центральной части города, предприятие привлекает и дополнительный, шестой, полигон «Дельта». По словам Алексея Власова, это позволяет эффективнее выстроить логистику.Однако у дорожников остается проблема недостаточной оснащенности техникой. В настоящее время МП располагает почти 300 спецмашинами, которые задействованы в уборке города.- Многолетнее недофинансирование привело к значительному износу нашего парка. Имеющихся ресурсов недостаточно: по нормативам Самаре требуется тысяча спецмашин. По поручению главы Самары Олега Борисовича Фурсова для исправления ситуации предпринимаются конкретные шаги. В 2015 году для нужд «Благоустройства» была закуплена партия из 64 машин.Пополнение парка будет продолжено. Вся имеющаяся на этот момент техника задействована в полном объеме, - сказал руководитель муниципального предприятия.Депутаты отметили, что объемы уборки должны повышаться. В особенности это касается отдаленных районов города. Депутат Ирина Кочуева предложила привлечь к контролю за вывозом снега общественные советы. В некоторых муниципалитетах существует практика, когда без их согласия не подписывают акты выполненных работ по уборке или уличному ремонту. В Самаре тоже можно пригласить неравнодушных жителей к решению задач по благоустройству.Депутат Ирина Назаркина напомнила о предстоящем месячнике по благоустройству - генеральной весенней уборке. Она сообщила, что горожане часто задают вопросы о вывозе мусора после субботников и готовы активнее участвовать в планировании работ.Председатель думы Галина Андриянова резюмировала: за уборкой необходим общественный контроль с грамотно выстроенной системой взаимодействия.- Депутаты могут определить болевые точки в районах и решать проблемы сообща с муниципальным предприятием «Благоустройство». Для этого планируется создать рабочую группу, в которую от депутатского корпуса войдут люди, разбирающиеся в городском хозяйстве. Также нам необходимо понять, каким именно образом общественность может принять участие в подписании актов выполненных работ, - пояснила она.Состав группы будет сформирован в течение нескольких дней. Также важным итогом совещания стала договоренность о заключении соглашения, в рамках которого депутаты и общественность во взаимодействии со специалистами смогут принимать участие в приемке работ по уборке города. Также сейчас готовится законодательная инициатива, которая позволит ограничивать парковку автомобилей на улицах и во дворах на пери- од проведения «снежных» работ.