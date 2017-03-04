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В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства

На этой неделе в городской думе состоялось рабочее совещание, которое было посвящено вопросам благоустройства, и в частности вывозу снега с улично-дорожной сети. Руководитель муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов рассказал, как специалисты справляются с сезонной нагрузкой этой зимы.

Предприятие ежесуточно вывозит с улиц Самары от семи до десяти тысяч тонн снега. Для этих целей используется от 70 до 90 самосвалов. Алексей Власов отметил, что с начала сезона уже убрано свыше полумиллиона тонн снега.

- Это соответствует объемам, отгруженным на полигоны за аналогичный период прошлого года. Но в этот раз снегопады наступили раньше и осадков выпало больше, - добавил Власов.

Дорожники организуют работу с учетом имеющихся ресурсов. В первоочередном порядке ведется очистка улиц с самым интенсивным движением. Акценты делаются на подъездах к социальным учреждениям, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Для борьбы с гололедицей используются современные реагенты.

Снег свозят на пять муниципальных полигонов. Чтобы ускорить очистку центральной части города, предприятие привлекает и дополнительный, шестой, полигон «Дельта». По словам Алексея Власова, это позволяет эффективнее выстроить логистику.
Однако у дорожников остается проблема недостаточной оснащенности техникой. В настоящее время МП располагает почти 300 спецмашинами, которые задействованы в уборке города.

- Многолетнее недофинансирование привело к значительному износу нашего парка. Имеющихся ресурсов недостаточно: по нормативам Самаре требуется тысяча спецмашин. По поручению главы Самары Олега Борисовича Фурсова для исправления ситуации предпринимаются конкретные шаги. В 2015 году для нужд «Благоустройства» была закуплена партия из 64 машин.
Пополнение парка будет продолжено. Вся имеющаяся на этот момент техника задействована в полном объеме, - сказал руководитель муниципального предприятия.

Депутаты отметили, что объемы уборки должны повышаться. В особенности это касается отдаленных районов города. Депутат Ирина Кочуева предложила привлечь к контролю за вывозом снега общественные советы. В некоторых муниципалитетах существует практика, когда без их согласия не подписывают акты выполненных работ по уборке или уличному ремонту. В Самаре тоже можно пригласить неравнодушных жителей к решению задач по благоустройству.

Депутат Ирина Назаркина напомнила о предстоящем месячнике по благоустройству - генеральной весенней уборке. Она сообщила, что горожане часто задают вопросы о вывозе мусора после субботников и готовы активнее участвовать в планировании работ.

Председатель думы Галина Андриянова резюмировала: за уборкой необходим общественный контроль с грамотно выстроенной системой взаимодействия.

- Депутаты могут определить болевые точки в районах и решать проблемы сообща с муниципальным предприятием «Благоустройство». Для этого планируется создать рабочую группу, в которую от депутатского корпуса войдут люди, разбирающиеся в городском хозяйстве. Также нам необходимо понять, каким именно образом общественность может принять участие в подписании актов выполненных работ, - пояснила она.

Состав группы будет сформирован в течение нескольких дней. Также важным итогом совещания стала договоренность о заключении соглашения, в рамках которого депутаты и общественность во взаимодействии со специалистами смогут принимать участие в приемке работ по уборке города. Также сейчас готовится законодательная инициатива, которая позволит ограничивать парковку автомобилей на улицах и во дворах на пери- од проведения «снежных» работ.
Дата: 4 марта 2017 , 12:34
23
Автор текста: Алена Семенова
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