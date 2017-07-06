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В Самаре создадут комиссию по оценке ущерба от непогоды

Это сделают по поручению главы города Олега Фурсова.

В связи с ухудшением погодных условий администрация Самары призывает горожан быть бдительными и по возможности не оставлять свои автомобили под кронами деревьев. Как сообщает областное ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа сохранится угроза шквалистого ветра, при порывах 25-27 м/с, с сохранением ночью и в первую половину дня четверга, 6 июля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Самаре будет сформирована специальная комиссия, куда войдут, в том числе, и представители МЧС, по оценке ущерба, нанесенного стихией имуществу граждан. К примеру, в Куйбышевском районе сильным ветром оторвало часть стелы при въезде в район возле остановки «Кряж». Кроме того, там же в Куйбышевском районе на улице Таганской между домами 6 и 6Б шквалистый ветер повалил дерево, из-за чего оказался перекрыт проезд. Из-за сильных порывов в районе Постникова оврага упала остановка. Также в городе повалило несколько деревьев. В частности, одно из деревьев упало на проезжую часть Московского шоссе недалеко от ТЦ «Айсберг».
Дата: 6 июля 2017 , 00:08
192
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Анна Турова
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6 июля 2017 , 00:54
Ирина
Комиссию только в Самаре создадут?а как же районы ?
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