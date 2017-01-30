В Самаре сотрудницу полиции обвиняют в халатности, повлекшей гибель 3-летней девочки

36-летняя инспектор по делам несовершеннолетних обвиняется в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан.



По версии следствия, в январе 2016 года инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 У МВД России по Самаре халатно отнеслась к своим должностным обязанностям. Она недостаточно хорошо провела доследственную проверку и вынесла незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения травм отчимом своей 3-летней падчерице.



Сотрудник полиции не предприняла меры, чтобы забрать ребенка из неблагополучной семьи. Это позволило мужчине в течение 20 дней продолжать избивать девочку, вплоть до её гибели от побоев.



Приговором суда 28-летний мужчина осужден за истязание несовершеннолетнего и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.



Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении сотрудницы полиции направлено в суд.