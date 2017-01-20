В Самаре сотрудница банка незаконно присвоила себе почти миллион рублей

Однако в соответствии с нормативной базой право на такую субсидию имеют только те граждане, которые проживают в сельской местности постоянно, а также успели проработать в агропромышленном комплексе не менее года на момент предоставления сведений.На основании материалов оперативно-розыскной деятельности 19 апреля прошлого года следственным отделом регионального УФСБ России в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере. 20 декабря минувшего года решением Приволжского районного суда Самарской области уголовное дело в отношении обвиняемой было прекращено в связи с добровольным возмещением государству полного размера ущерба.