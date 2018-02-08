В Самаре сотрудники ФСБ задержали интернет-экстремиста

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов в начале февраля следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Самарской области. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства в интернете.Он размещал экстремистские материалы в социальных сетях. В квартире подозреваемого провели обыск и изъяли компьютер.