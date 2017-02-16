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В Самаре состоялся турнир памяти Евгения Золотухина

На татами спорткомплекса «Динамо» прошел турнир памяти Героя России, бойца внутренних войск Евгения Золотухина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

22 июня 2001 года его отряд совместно с подразделением спецназначения ФСБ проводил операцию по поиску одного из самых известных и жестоких главарей бандитских формирований. Во время нее самарец спас командира от пули преступника, закрыв офицера своим телом. Но сам от полученных ранений скончался. За проявленные мужество и героизм указом Президента РФ рядовому Евгению Золотухину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его именем в Самаре названы профессиональное училище №34, колледж сервиса производственного оборудования, кадетская школа №95 и улица в Крутых Ключах. Есть и турнир памяти бойца. Инициаторами его проведения выступают Самарское соединение войск Национальной гвардии РФ и городская дума.

На этот раз в соревнованиях приняли участие около ста сильнейших спортсменов из восьми войсковых соединений Росгвардии. Они разыграли призы в семи весовых категориях.

- Этот традиционный турнир - хорошая проверка физической подготовки бойцов Росгвардии, - отметил первый заместитель председателя думы Игорь Рязанов. - Мы увидели на татами крепких ребят, сильных духом и телом. Именно таким знали и Евгения Золотухина, память о котором будет жить вечно.

Среди почетных гостей турнира мы увидели немало тех, кто сегодня стоит на страже интересов Отечества, - командира Самарского соединения внутренних войск Росгвардии Ленара Нигматзянова, начальника областного управления Росгвардии Василия Глотова, а также ветеранов спорта во главе с заслуженным тренером России Николаем Петровым, подготовившим олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева.
Дата: 16 февраля 2017 , 10:59
98
Автор текста: Сергей Волков
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