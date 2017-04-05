В Самаре состоялся предпремьерный показ фильма об освоении космоса «Время первых»

Премьера пройдет в городах страны в День космонавтики, а у самарцев появилась возможность увидеть картину раньше.



Что не удивительно, ведь лента «Время первых» - и о сотнях куйбышевцев, которые внесли свой огромный вклад в ракетостроение. Именно это подчеркнул исполнитель одной из главных ролей актер Евгений Миронов, представлявший фильм в нашем городе:



- Эта лента – о многих людях, которые готовили и осуществляли исторический полет Леонова и Беляева, где человек впервые вышел в открытый космос. А космический корабль тогда сделали именно в Куйбышеве. Самара – действительно космическая столица.



Евгений Миронов рассказал, как непросто, почти три года, шли съемки. Съемочная группа тоже пережила массу нештатных ситуаций, как было это с реальным экипажем в марте 1965 года. Конечно, перегрузки, ежесекундный риск и героизм реальной космической команды Алексея Леонова и Павла Беляева трудно сравнивать с процессом съемок фильма, пусть даже такого техничного и масштабного, как «Время первых», но параллели все равно можно провести, считает Евгений Миронов. По его мнению, картина получилась очень высокого уровня. Кстати, идея фильма ему и принадлежит. Сегодня, через полвека после полета, подробности которого были долго засекречены, появилась возможность приоткрыть завесу. Евгений Миронов увидел сюжет, позвонил Алексею Леонову, тот сразу идею поддержал. И именно Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос - стал главным консультантом картины. Так что на экране представлено все очень правдоподобно, космические эпизоды позволили отснять сложнейшая техника и новейшие технологии.



- Никогда еще в истории российского кино фильм о космосе не снимался в формате 3D. И вот мы это сделали, - сообщил актер.



Одну из ролей в фильме – генсека Леонида Брежнева – сыграл главный режиссер Самарского тетра драмы Валерий Гришко.

