В Самаре состоялся предпремьерный показ фильма об освоении космоса «Время первых»
Премьера пройдет в городах страны в День космонавтики, а у самарцев появилась возможность увидеть картину раньше.
Что не удивительно, ведь лента «Время первых» - и о сотнях куйбышевцев, которые внесли свой огромный вклад в ракетостроение. Именно это подчеркнул исполнитель одной из главных ролей актер Евгений Миронов, представлявший фильм в нашем городе:
- Эта лента – о многих людях, которые готовили и осуществляли исторический полет Леонова и Беляева, где человек впервые вышел в открытый космос. А космический корабль тогда сделали именно в Куйбышеве. Самара – действительно космическая столица.
Евгений Миронов рассказал, как непросто, почти три года, шли съемки. Съемочная группа тоже пережила массу нештатных ситуаций, как было это с реальным экипажем в марте 1965 года. Конечно, перегрузки, ежесекундный риск и героизм реальной космической команды Алексея Леонова и Павла Беляева трудно сравнивать с процессом съемок фильма, пусть даже такого техничного и масштабного, как «Время первых», но параллели все равно можно провести, считает Евгений Миронов. По его мнению, картина получилась очень высокого уровня. Кстати, идея фильма ему и принадлежит. Сегодня, через полвека после полета, подробности которого были долго засекречены, появилась возможность приоткрыть завесу. Евгений Миронов увидел сюжет, позвонил Алексею Леонову, тот сразу идею поддержал. И именно Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос - стал главным консультантом картины. Так что на экране представлено все очень правдоподобно, космические эпизоды позволили отснять сложнейшая техника и новейшие технологии.
- Никогда еще в истории российского кино фильм о космосе не снимался в формате 3D. И вот мы это сделали, - сообщил актер.
Одну из ролей в фильме – генсека Леонида Брежнева – сыграл главный режиссер Самарского тетра драмы Валерий Гришко.
Что не удивительно, ведь лента «Время первых» - и о сотнях куйбышевцев, которые внесли свой огромный вклад в ракетостроение. Именно это подчеркнул исполнитель одной из главных ролей актер Евгений Миронов, представлявший фильм в нашем городе:
- Эта лента – о многих людях, которые готовили и осуществляли исторический полет Леонова и Беляева, где человек впервые вышел в открытый космос. А космический корабль тогда сделали именно в Куйбышеве. Самара – действительно космическая столица.
Евгений Миронов рассказал, как непросто, почти три года, шли съемки. Съемочная группа тоже пережила массу нештатных ситуаций, как было это с реальным экипажем в марте 1965 года. Конечно, перегрузки, ежесекундный риск и героизм реальной космической команды Алексея Леонова и Павла Беляева трудно сравнивать с процессом съемок фильма, пусть даже такого техничного и масштабного, как «Время первых», но параллели все равно можно провести, считает Евгений Миронов. По его мнению, картина получилась очень высокого уровня. Кстати, идея фильма ему и принадлежит. Сегодня, через полвека после полета, подробности которого были долго засекречены, появилась возможность приоткрыть завесу. Евгений Миронов увидел сюжет, позвонил Алексею Леонову, тот сразу идею поддержал. И именно Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос - стал главным консультантом картины. Так что на экране представлено все очень правдоподобно, космические эпизоды позволили отснять сложнейшая техника и новейшие технологии.
- Никогда еще в истории российского кино фильм о космосе не снимался в формате 3D. И вот мы это сделали, - сообщил актер.
Одну из ролей в фильме – генсека Леонида Брежнева – сыграл главный режиссер Самарского тетра драмы Валерий Гришко.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 апреля 2017
64
5 апреля 2017
57
5 апреля 2017
71
5 апреля 2017
63
5 апреля 2017
76
5 апреля 2017
238
5 апреля 2017 , 17:28
64
Инцидент произошел 3 апреля в обед, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». На полу в...
5 апреля 2017 , 17:25
70
На экране - реальные события полувековой давности.
5 апреля 2017 , 17:22
69
Активисты общественного движения «Народного контроля» вышли в рейд по магазинам...
5 апреля 2017 , 17:21
57
Проездной билет можно купить на все поезда и прицепные вагоны.
5 апреля 2017 , 17:19
50
По поручению городских властей коммунальщики дозакупят в ближайшие дни грабли и лопаты.
5 апреля 2017 , 17:18
71
Возгорание зафиксировали вечером во вторник, 4 апреля, в Чапаевске.
5 апреля 2017 , 17:16
63
В марте со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4,8%...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4527
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4366
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4321
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4140
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
321
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
888
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
643
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
602
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...